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Больницы Подмосковья получили 60 аппаратов для УЗИ с начала года

Во втором полугодии в учреждения поставят еще 62 единицы оборудования.

Источник: Национальные проекты России

Современные аппараты для проведения ультразвуковой диагностики поступают в медицинские учреждения Подмосковья по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». С начала года организации получили 60 единиц техники, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Оснащение наших медицинских организаций новым диагностическим оборудованием является одной из основных задач. Современная медтехника способствует более точной диагностике патологий, а значит специалисты могут назначить наиболее эффективное лечение. С начала этого года в медорганизации региона поступило 60 аппаратов УЗИ на сумму более 600 миллионов рублей», — отметил Максим Забелин.

Устройства для проведения УЗИ уже установили в Наро-Фоминской, Щелковской, Люберецкой, Истринской, Красногорской больницах и других учреждениях. Еще 62 аппарата поставят до конца 2026 года.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.