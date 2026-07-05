Больницы Подмосковья получили 60 аппаратов для УЗИ с начала года

«Оснащение наших медицинских организаций новым диагностическим оборудованием является одной из основных задач. Современная медтехника способствует более точной диагностике патологий, а значит специалисты могут назначить наиболее эффективное лечение. С начала этого года в медорганизации региона поступило 60 аппаратов УЗИ на сумму более 600 миллионов рублей», — отметил Максим Забелин.