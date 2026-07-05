Больницы Подмосковья получили 60 аппаратов для УЗИ с начала года

Современные аппараты для проведения ультразвуковой диагностики поступают в медицинские учреждения Подмосковья по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». С начала года организации получили 60 единиц техники, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
«Оснащение наших медицинских организаций новым диагностическим оборудованием является одной из основных задач. Современная медтехника способствует более точной диагностике патологий, а значит специалисты могут назначить наиболее эффективное лечение. С начала этого года в медорганизации региона поступило 60 аппаратов УЗИ на сумму более 600 миллионов рублей», — отметил Максим Забелин.
Устройства для проведения УЗИ уже установили в Наро-Фоминской, Щелковской, Люберецкой, Истринской, Красногорской больницах и других учреждениях. Еще 62 аппарата поставят до конца 2026 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.