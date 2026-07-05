В лесных питомниках Волгоградской области высеяли 8,6 тонны семян

Основной этап запланированных на 2026 год работ по посеву семян завершен в лесных питомниках Волгоградской области. На орошаемой площади 23 га высеяно 8,6 тонны семян акации, дуба, сосны, ясеня и вяза, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Посевные работы проведены на территории всех 25 питомников. Наибольшие площади посевов — в Среднеахтубинском, Ольховском и Камышинском лесничествах. Выращенный в питомниках в течение этого и следующего года посадочный материал — около 8 млн сеянцев — позволит полностью покрыть потребность региона в культурах для лесовосстановления.
Достижению поставленных целей способствует расширение сети и развитие материально-технической базы лесных питомников. В частности, в 2026 году начата масштабная реконструкция Краснослободского питомника: уже начаты работы по строительству демонстрационных площадок и павильонов, запланировано создание участка для выращивания декоративных растений и рекреационных зон. На орошаемой площади 2,5 га посеяны семена вяза, сосны и акации.
Отметим, что при поддержке нацпроекта для оснащения этого и других лесных питомников будет приобретено более 30 единиц техники и оборудования.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.