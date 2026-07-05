Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать овощи и фрукты летом, когда их количество на прилавках увеличивается, а качество иногда становится хуже. Как сообщает ведомство в соцсетях, покупать плодовоовощную продукцию стоит только в установленных местах торговли. Если требуется — покупатель может запросить нужные документы, которые подтвердят качество и безопасность продуктов. Также следует обращать внимание на продавцов, они должны соблюдать правила личной гигиены. Точку или павильон, где продаются овощи и фрукты, владельцы обязаны содержать в чистоте, как и окружающую территорию. Когда мы уже покупаем продукты — смотрим на внешний вид, запах и цвет. Окрас должен быть свойственным тому или иному виду плодов, они не должны иметь признаков порчи и гниения, а также повреждения кожуры. Спелые плоды отличает выраженный приятный запах, — отмечают в Роспотребнадзоре. Нельзя продавать загнившие, испорченные или поврежденные овощи и фрукты. Кроме того, покупателям стоит перед употреблением тщательно промыть продукты. Вымыть стоит и собственные руки перед едой. От этих факторов и условий хранения зависит личная безопасность.