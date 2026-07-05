Пропавшую в Ачинске девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи

Были организованы масштабные поиски, к которым подключились сотрудники полиции, Следственного комитета и волонтеры. В ходе поисков удалось установить маршрут женщины и ребенка. По данным Следственного комитета, камеры зафиксировали женщину 28 июня в Красноярске, который находится в 150 км от Ачинска. На записи ~Екатерина была без дочери. ~Женщина была одета в белые брюки и ярко-голубую ветровку с капюшоном.