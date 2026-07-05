Советскую киноклассику покажут в Саду имени Баумана в июле

«Экран расположен рядом с исторической сценой “Ракушка”. Эта площадка, украшенная диско-шарами, — одна из главных достопримечательностей сада. Она была построена в 1920—1930-х. В разные годы здесь выступали знаменитые артисты советской эстрады, среди которых Клавдия Шульженко и Леонид Утесов. Во время киносеансов будут работать специальные ретролампы. В программу летних показов войдут картины, которые стали классикой советского кино. Так, 8 июля зрители смогут увидеть семейный фильм “Усатый нянь” (1977) с Сергеем Прохановым, 15 июля — музыкальную драматическую комедию “Карнавал” (1981) с Ириной Муравьевой, 22 июля — “Полосатый рейс” (1961) с Маргаритой Назаровой, а 29 июля — романтическую комедию “Три плюс два” (1963) с Андреем Мироновым», — говорится в сообщении.