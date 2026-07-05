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Четырех футболистов воронежского «Факела» перевели в дубль

Так боссы «огнеопасных» наказали игроков, не желающих уходить из клуба.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский «Факел» перевел в дубль четырех игроков, с которыми планирует расторгнуть контракты. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

С резервистами будут тренироваться защитники Илья Гапонов, Макс Дзиов, хавбек Нури Абдоков и нападающий Георгий Гонгадзе. Отметим, что «огнеопасные» хотят расстаться с этими игроками, но не могут выплатить размер неустоек, который прописан в их контрактах. Любопытно, что некоторых футболистов из этого квартета зовут в первую лигу, но они не хотят уходить, так как им выгоднее сидеть в запасе в Воронеже.

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