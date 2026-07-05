Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать погибшей в Ачинске девочки склонна к бродяжничеству

Ранее женщина уже уходила из дома, но одна.

Мать пятилетней девочки, тело которой нашли в Ачинске, ранее уже уходила из дома и склонна к бродяжничеству. В предыдущие разы женщина возвращалась через несколько дней — но тогда уходила одна.

Известно, что Екатерина периодически ссорилась с мужем, однако перед уходом 27 июня конфликтов не было. Женщина и девочка покинули квартиру и пропали. Обеспокоенный супруг заявил в полицию.

Тело девочки нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске, поиски матери продолжаются. Следствие рассматривает все версии.