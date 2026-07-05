Мать погибшей в Ачинске девочки склонна к бродяжничеству

Мать пятилетней девочки, тело которой нашли в Ачинске, ранее уже уходила из дома и склонна к бродяжничеству. В предыдущие разы женщина возвращалась через несколько дней — но тогда уходила одна.
Известно, что Екатерина периодически ссорилась с мужем, однако перед уходом 27 июня конфликтов не было. Женщина и девочка покинули квартиру и пропали. Обеспокоенный супруг заявил в полицию.
Тело девочки нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске, поиски матери продолжаются. Следствие рассматривает все версии.