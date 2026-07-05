Строительство 42 новостроек по реновации завершено на юге Москвы

«На юге столицы по программе реновации уже возвели 42 новостройки, а еще по 14 объектам продолжаются работы. Это будут современные комфортные дома общей площадью более 520 тыс. кв. м. В них предусмотрено около 5,5 тыс. квартир жилой площадью более 300 тыс. кв. м. По стандарту программы реновации жители получат квартиры в полностью готовом виде: с чистовой отделкой, сантехникой, люстрами и другими элементами интерьера. Территорию вокруг новостроек озеленят и комплексно благоустроят», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Первые этажи в домах сделают нежилыми, там появятся пространства общего пользования: лифтовые холлы, комнаты консьержей, колясочные. Кроме того, предусмотрены помещения с отдельными входами с улицы, в которых смогут открыться аптеки, салоны красоты, магазины, пункты выдачи заказов, кофейни и другие объекты инфраструктуры.
«Больше всего домов по программе реновации в округе — по три — сейчас строится в Царицыно, Даниловском и Нагорном районах. Остальные дома возводятся в Донском, Восточном Бирюлево, Южном Чертаново, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне — по одному. Самая большая новостройка появится в Нагорном районе на ул. Криворожская — она рассчитана на 642 квартиры жилой площадью более 38 тыс. кв. м. Строительство ведется из высококачественных материалов отечественного производства, которые поставляют проверенные компании. Благодаря этому дома отвечают высоким стандартам качества и безопасности. Придомовая территория проектируется с учетом концепции “двор без машин”: детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулок не пересекаются с проезжей частью», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Московский стандарт качества строительства обеспечивают сотрудники столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор). С начала возведения домов по программе реновации в Южном административном округе инспекторы совершили 52 выездные проверки. Они оценили соответствие работ и материалов утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. В надзорных мероприятиях также принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Жилые комплексы располагаются в местах с развитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой. Рядом есть остановки общественного транспорта, станции метро и Московского центрального кольца, а также медицинские и образовательные учреждения, магазины, центры услуг. Кроме этого, от каждого дома можно быстро дойти до парков и прогулочных зон.
Всего с начала реализации программы реновации в столице построили около 8 млн кв. м жилья, переезд в новые квартиры начали почти 270 тыс. москвичей. По итогу 2025 года Московский фонд реновации стал лидером по объему введенного жилья среди застройщиков столицы и всей России, а за в январе — мае 2026-го этот показатель вырос почти в полтора раза.