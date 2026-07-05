Строительство 42 новостроек по реновации завершено на юге Москвы

«Больше всего домов по программе реновации в округе — по три — сейчас строится в Царицыно, Даниловском и Нагорном районах. Остальные дома возводятся в Донском, Восточном Бирюлево, Южном Чертаново, Нагатино-Садовниках и Нагатинском Затоне — по одному. Самая большая новостройка появится в Нагорном районе на ул. Криворожская — она рассчитана на 642 квартиры жилой площадью более 38 тыс. кв. м. Строительство ведется из высококачественных материалов отечественного производства, которые поставляют проверенные компании. Благодаря этому дома отвечают высоким стандартам качества и безопасности. Придомовая территория проектируется с учетом концепции “двор без машин”: детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулок не пересекаются с проезжей частью», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.