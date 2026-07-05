Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС предупредили пермяков о надвигающихся грозах

Жителям напомнили о правилах безопасности в непогоду.

Источник: Комсомольская правда

По данным Пермского гидрометцентра, днём 6 июля местами по краю ожидаются грозы. Главное управление МЧС России по Пермскому краю уже выпустило рекомендации, как безопасно пережить непогоду.

Если вы дома — закройте окна и двери, отключите электроприборы и не подходите к окнам. Телефон лучше убрать подальше и не брать трубку, особенно когда он у уха, а если звонок очень нужен — говорите по громкой связи.

На улице главное — найти укрытие. Лучше всего зайти в ближайшее здание, магазин или кафе. А вот автобусные остановки и другие металлические конструкции для этого не подходят — они опасны. Если вы за рулём, остановитесь и переждите грозу в машине, не открывая окон. Если укрыться совсем негде — сядьте на корточки, опустите голову и обхватите колени, а ещё старайтесь держаться подальше от линий электропередач.

Будьте осторожны и следите за прогнозом — непогода может прийти внезапно.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше