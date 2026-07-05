В МЧС предупредили пермяков о надвигающихся грозах

На улице главное — найти укрытие. Лучше всего зайти в ближайшее здание, магазин или кафе. А вот автобусные остановки и другие металлические конструкции для этого не подходят — они опасны. Если вы за рулём, остановитесь и переждите грозу в машине, не открывая окон. Если укрыться совсем негде — сядьте на корточки, опустите голову и обхватите колени, а ещё старайтесь держаться подальше от линий электропередач.