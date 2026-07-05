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Брошенная искра обернулась пожаром на севере Волгограда

Утром в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся мусор на открытой площадке, огонь охватил 150 квадратных метров.

Пожар вспыхнул 5 июля утром в Краснооктябрьском районе Волгограда — на открытой территории загорелся мусор. Пламя успело охватить 150 квадратных метров.

Как сообщили в региональном главке МЧС, с огнём справились сотрудники 2-й пожарно-спасательной части. Благодаря их оперативным действиям пламя не перекинулось на соседние объекты, обошлось без пострадавших. Причиной возгорания, по данным ведомства, стало неосторожное обращение с огнём. В сухую погоду для пожара хватает и одной искры, — уточнили в МЧС.

Спасатели напомнили жителям простые правила: не сжигать мусор и сухую траву, проявлять особую осторожность с огнём в жаркую и ветреную погоду, убирать с участков листву, ветки и другие горючие материалы, а детям объяснить, чем опасны игры со спичками.

Заметив возгорание, нужно сразу звонить по телефонам «101» или «112».

Ранее сообщалось об объявленном 5 июля режиме повышенной пожароопасности в регионе.

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