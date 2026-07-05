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Волгоградцев оповещают об угрозе БПЛА днем 5 июля

В Волгоградской области днем 5 июля начал действовать режим беспилотной.

В Волгоградской области днем 5 июля начал действовать режим беспилотной опасности. Соответствующие оповещения стали рассылать на телефоны жителям региона. Волгоградцев просят не подходить к окнам и перейти в помещения без оконных проемов.

Напомним, ночью 5 июля волгоградский регион избежал атак БПЛА. А 4 июля в области действовала ракетная опасность.

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