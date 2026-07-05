Нижегородская мебельная компания внедрит бережливые технологии

Предприятие «Язык мебели» из Нижнего Новгорода стало 324 участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства там будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК), сообщили в пресс-службе правительства региона.
Компания производит корпусную и офисную мебель, металлоконструкции и металлокаркасы, а также выполняет порошковую окраску. За полгода эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия проведут аудит, выберут пилотный участок и разработают комплекс решений, который поможет увеличить выработку. Кроме того, сотрудников организации обучат основам бережливого производства.
«Внедрение бережливых технологий позволяет повышать эффективность работы и находить внутренние резервы для развития производства. Предприятие “Язык мебели” стало девятой компанией отрасли в Нижегородской области, присоединившейся к федпроекту “Производительность труда”. Ряд мебельных компаний региона уже завершил полный цикл участия в проекте, увеличив выработку на пилотных потоках не менее чем на 10%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.