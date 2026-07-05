Нижегородская мебельная компания внедрит бережливые технологии

«Внедрение бережливых технологий позволяет повышать эффективность работы и находить внутренние резервы для развития производства. Предприятие “Язык мебели” стало девятой компанией отрасли в Нижегородской области, присоединившейся к федпроекту “Производительность труда”. Ряд мебельных компаний региона уже завершил полный цикл участия в проекте, увеличив выработку на пилотных потоках не менее чем на 10%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.