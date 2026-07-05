Ливень с грозой и молниями накрыл Волгоград и Волжский

Жители Волгограда и Волжского сообщают о сильном ливне, который в эти минуты идет в этих городах. Ливень сопровождается громом и молниями. Резкое ухудшение погоды 5 июля в некоторых районах региона ранее прогнозировали синоптики. В ГУ МЧС предупреждали об осадках, в том числе и граде, а также об усилении ветра.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше