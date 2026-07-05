Посещение лесов ограничили в Нижегородской области из-за высокой пожароопасности

В Минлесхозе напоминают, что большинство природных пожаров возникает по вине человека. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и отказаться от разведения огня в лесах. Актуальная карта пожарной опасности ежедневно публикуется на сайте ведомства. Если вы заметили возгорание, необходимо сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100−94−00 или в региональную диспетчерскую службу по номеру 8 (831) 430−01−23.