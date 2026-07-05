В ММО открыли выставку «Город победителей» к 80-летию региона

«Рядом представлены три портрета участников штурма Кёнигсберга: Василия Козенкова, Николая Бровцева и Петра Афанасьевича Чагина. В 2012 году портреты Василия Козенкова и Николая Бровцева были переданы музею с рыболовных судов, названных в их честь, — рассказывают об экспонатах сотрудники музея. — Когда их выводили из эксплуатации, произведения было решено сохранить. На выставке представлены точные копии, чтобы посетители могли увидеть лица героев, а сами подлинники были сохранены для будущих поколений».