В ММО открыли выставку «Город победителей» к 80-летию региона

В калининградском Музее Мирового океана открылась выставка «Город победителей» (0+), посвященная 80-летию региона. Экспозиция начинается с военной истории (она представлена в том числе фотографиями военного корреспондента Аркадия Шайхета) области и значительная ее часть посвящена морским традициям Калининграда и восстановлению самой западной области страны.
«Рядом представлены три портрета участников штурма Кёнигсберга: Василия Козенкова, Николая Бровцева и Петра Афанасьевича Чагина. В 2012 году портреты Василия Козенкова и Николая Бровцева были переданы музею с рыболовных судов, названных в их честь, — рассказывают об экспонатах сотрудники музея. — Когда их выводили из эксплуатации, произведения было решено сохранить. На выставке представлены точные копии, чтобы посетители могли увидеть лица героев, а сами подлинники были сохранены для будущих поколений».
Посетители выставки смогут также увидеть фронтовые письма и почтовые карточки будущих первых переселенцев. Вот текст одного из писем, отправленных на родину весной 1945 года: «Здравствуй мама и сестра Дина. Письмо пишу всё из этой же проклятой Пруссии. Дороги войны меня привели в страну, которая затронула нашу спокойную жизнь. Страна богатая, но богатство всё награбленное…».
Множество экспонатов рассказывают про первые послевоенные годы, когда началось восстановление разрушенного войной хозяйства. В их числе работы художников, приехавших в Калининградскую область в конце 40-х и начале 50-х годов.
«Особое место в проекте занимает творчество Адольфа Шевченко. В начале этого года Музей Мирового океана приобрёл у коллекционера Игоря Кирикова значительное собрание его линогравюр. Большая часть этих работ экспонируется впервые. В строгом, лаконичном языке линогравюры Шевченко находил точные образы людей моря, труда и преемственности поколений», — рассказывают в ММО.
Выставка работает в выставочном центре «Пакгауз» по адресу: Калининград, наб. Петра Великого, 5.