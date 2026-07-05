Марафон «Земля спорта» объединил около 300 спортсменов Вологодчины

«“Земля спорта” — это не просто соревнования, это настоящий праздник единства и здорового образа жизни для наших муниципалитетов. Его главная цель — вовлечение жителей малых городов и сельских территорий в регулярные занятия физической культурой, а также создание условий для активного досуга и укрепления здоровья на селе, что соответствует целям и задачам государственной программы “Спорт России”. Мы видим огромный интерес и отдачу от жителей. Победители и сильнейшие команды регионального этапа получат право представить Вологодскую область в суперфинале, который состоится в сентябре», — говорится в сообщении.