Марафон «Земля спорта» объединил около 300 спортсменов Вологодчины

Масштабное спортивное событие — региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» — состоялось в Вологодской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Состязания объединили около 300 жителей региона, сообщили в областном министерстве спорта.
«“Земля спорта” — это не просто соревнования, это настоящий праздник единства и здорового образа жизни для наших муниципалитетов. Его главная цель — вовлечение жителей малых городов и сельских территорий в регулярные занятия физической культурой, а также создание условий для активного досуга и укрепления здоровья на селе, что соответствует целям и задачам государственной программы “Спорт России”. Мы видим огромный интерес и отдачу от жителей. Победители и сильнейшие команды регионального этапа получат право представить Вологодскую область в суперфинале, который состоится в сентябре», — говорится в сообщении.
Турнир прошел на базе спортивной школы олимпийского резерва «Витязь». За звание сильнейших в течение двух дней сражались 16 команд, представляющих 15 муниципальных округов региона, а также сборная Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н. В. Верещагина. Спортсмены состязались в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, силовом экстриме и многоборье ГТО.
По результатам всех дисциплин были определены сильнейшие команды в двух категориях. Среди округов с населением более 20 тысяч человек первое место занял Вологодский муниципальный округ, а лучшим среди округов и районов с населением менее 20 тысяч человек стал Харовский округ.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.