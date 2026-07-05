Более 4 тысяч волонтеров помогли организовать мероприятия в Волгограде

Всего в Волгоградской области насчитывается более 130 тысяч добровольцев. С их участием провели свыше 36 тысяч мероприятий. С начала 2026 года волонтеры помогли 1112 семьям участников СВО и отправили 422 гуманитарных груза общим весом 961 тонна. В регионе работают 28 Добро. Центров, 18 площадок школьного добровольчества и другие профильные организации. Поддержку добровольческим инициативам оказывают по задаче губернатора Андрея Бочарова.