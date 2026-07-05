В администрации города Волжского обсудили подготовку домов к зиме

Как подчеркнули в администрации города, газ — зона повышенной ответственности: от своевременной проверки дымовых и вентиляционных каналов, герметичности соединений и автоматики безопасности напрямую зависят жизнь и здоровье горожан. В мэрии отметили, что такие проверки — не формальность, а необходимая мера.