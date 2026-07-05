В администрации города Волжского обсудили подготовку домов к зиме

Подготовку к отопительному сезону обсудили в Волжском на совещании с руководителями управляющих компаний. Центральной темой встречи стало техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах.
Как подчеркнули в администрации города, газ — зона повышенной ответственности: от своевременной проверки дымовых и вентиляционных каналов, герметичности соединений и автоматики безопасности напрямую зависят жизнь и здоровье горожан. В мэрии отметили, что такие проверки — не формальность, а необходимая мера.
Помимо газовой темы, участники совещания оценили готовность жилого фонда к холодам — состояние окон, подвалов и межпанельных швов. Отдельно обсудили цифровые инструменты: конкретно домовые чаты в мессенджере MAX.
В администрации напомнили, что ответственность за безопасность несут и коммунальщики, и собственники квартир, а нарушителей ждут штрафы. Впрочем, главной целью в мэрии назвали не наказания, а сохранённые жизни.
Ранее сообщалось о назначении нового главы регионального комитета ЖКХ.