6 июля в Воронеже будет облачно с прояснениями

По прогнозу воронежских синоптиков, в понедельник, 6 июля, в регионе ожидается переменная облачность, возможны осадки во второй половине дня.
Ночью температура воздуха составит 14−16 градусов тепла, днём воздух прогреется до 22−24 градусов.
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