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6 июля в Воронеже будет облачно с прояснениями

Температура воздуха днём составит 22−24 градуса тепла.

Источник: АиФ Воронеж

По прогнозу воронежских синоптиков, в понедельник, 6 июля, в регионе ожидается переменная облачность, возможны осадки во второй половине дня.

Ночью температура воздуха составит 14−16 градусов тепла, днём воздух прогреется до 22−24 градусов.

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