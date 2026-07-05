«Ротор» громит московский «Спартак» на родной «Олимпии»

Уже с первых минут хозяева взяли игру под контроль. Сначала Роман Завьялов занёс первую попытку, а вскоре Алиасхаб Гаджимагомедов удвоил преимущество «Ротора». Вся первая половина встречи прошла на половине поля «красно белых»: трибуны «Олимпии» не смолкали, бурно реагируя на каждую атаку хозяев. К перерыву исход встречи был практически предрешён. «Ротор» оформил шесть безответных попыток (30 очков), плюс три точные реализации Виктора Тельнова, добавили ещё 6 очков. На перерыв команды ушли при счёте 36:0 — полное доминирование волгоградцев. Во втором тайме тренерский штаб «Ротора» провёл серию замен, но характер игры не изменился. Хозяева продолжили уверенно контролировать ход встречи и регулярно создавать опасные моменты. Ещё три попытки в активе волгоградцев лишь подчеркнули разницу в классе. Единственный успешный аргумент «Спартака» — одна попытка без реализации — уже никак не мог повлиять на исход матча. Итоговые 55:5 — это не просто победа, а убедительный сигнал о готовности «Ротора» бороться за высокие места. «Ротор» — «Спартак» — 55:5 (36:0)Попытки: Роман Завьялов (2), Алиасхаб Гаджимагомедов, Илья Бояров, Максим Калагин, Захар Захаров, Игорь Снисаренко, Владимир Бородин, Владислав Григоращенко — Андрей Блохин. Реализации: Виктор Тельнов (4), Эдуард Брык (1) — нет. Штрафные удары: нет — нет. Предупреждения (желтые карточки): Оббос Халматов (79-я мин.) — Кирилл Лыков (79-я мин.).Победа принесла волгоградцам пять очков и позволила команде подняться на третью строчку турнирной таблицы. При этом «Ротор» и Московская академия регби (МАР) имеют по 5 очков, но у волгоградской команды на одну игру меньше и значительно лучше разница мячей — такой задел даёт хорошие шансы закрепиться в верхней части таблицы. Следующий матч «Ротор» проведёт 18 июля в Москве против МАР. И после такого яркого домашнего выступления болельщики вправе ждать от команды продолжения победной серии. Александр ВеселовскийФото: «Триколор Кино и ТВ».