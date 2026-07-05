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Нижегородцев приглашают на конкурс «Давай бросать»

Пытающихся отказаться от курения жителей Нижегородской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Давай бросать».

Пытающихся отказаться от курения жителей Нижегородской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Давай бросать». Об этом сообщили наши коллеги из СМИ, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.

Для участия в конкурсе нужно подписаться на сообщество в соцсети «Давай бросать» и поведать свою историю борьбы с пагубной привычкой. Рассказы, фото и видео принимаются до 16 августа. Подробности можно узнать здесь.

«Победителей еженедельных розыгрышей ждут подписки на медиасервисы. Главный приз — тур на двоих на Курильские острова», — говорится в опубликованном сообщении.