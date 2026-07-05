Нижегородский школьник помог мошенникам украсть 200 тысяч рублей у своей матери

В Нижнем Новгороде мошенники похитили у 51-летней местной жительницы 192 тысячи рублей, воспользовавшись доверчивостью ее 13-летнего сына. Подросток переписывался с незнакомцем в мессенджере, который пообещал помочь с покупкой компьютерной игры. Именно под этим предлогом злоумышленники получили доступ к банковским картам женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.