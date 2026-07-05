Брянская городская поликлиника № 1 приобрела оборудование для реабилитации

Новое оборудование поступило в амбулаторное отделение медицинской реабилитации Брянской городской поликлиники № 1. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.
Учреждение приобрело многофункциональное массажное кресло, которое используется для массажа рук, ног и тела, что облегчает процесс реабилитации. Благодаря наличию электропривода процесс его использования упрощен: системы регулировки высоты, угла наклона спинной секции, автоматического смещения ложа при подъеме и адаптивные подлокотники обеспечивают комфорт как для пациентов во время проведения реабилитационных массажей, так и для медицинского персонала.
В отделение реабилитации также поступил медицинский велоэргометр с электропитанием. Это механический тренажер, который в реабилитации применяется для проведения физических нагрузок методом велоэргометрии. Его использование способствует эффективному восстановлению опорно-двигательного аппарата и широко применяется в реабилитации пациентов неврологического и травматологического профилей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.