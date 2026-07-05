Более 150 литров ухи сварят на гастрономическом фестивале в Подмосковье

Межрегиональный фестиваль «Царская уха» состоится 18 июля в поселке Белоомут, на левом берегу Оки в Подмосковье. Он проводится в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие объединит гастрономические традиции, насыщенную культурную программу и возможности для семейного отдыха — и традиционно привлечет как жителей, так и гостей Подмосковья. Главное событие фестиваля — приготовление ухи по‑царски в 170‑литровом казане. В гастрономической части программы примут участие представители «Международного альянса кулинаров»: они проведут мастер‑классы и представят «Белоомутскую кулинариаду». Посетители смогут не только понаблюдать за работой профессионалов, но и продегустировать блюда.
Помимо гастрономической составляющей, гостей ждет яркая развлекательная программа: выступления творческих коллективов и кавер‑групп, конкурсы, мастер‑классы и шоу. В течение дня будут работать тематические площадки и интерактивные зоны для посетителей всех возрастов. Также на территории разместят фудкорт, торговые ряды и зоны отдыха.
Фестиваль будет открыт с 10:00 до 23:00, торжественное открытие запланировано на 12:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.