В России изменятся правила для доноров крови

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В России с января 2027 года начнут действовать новые правила донорства, следует из документа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не каждой донацией.
Изменились и правила подачи документов: их можно будет оформить в электронном виде, подписав простой электронной подписью. При этом срок их хранения увеличится с пяти до 30 лет на бумажном носителе и до 50 — в электронной базе данных.
Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций.
Уточняется также состав осмотра донора. Он включает измерение массы тела и температуры, артериального давления, осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, склер, пальпацию лимфатических узлов.