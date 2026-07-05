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В Калининграде завершился первый фестиваль военных оркестров «Фанфары Балтики»

В Калининградской области завершился Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики», посвящённый 80-летию области. Кульминацией стала программа 4 июля на стадионе «Балтика», где выступили ведущие военные оркестры России, сводный фестивальный оркестр, солисты филармонии и танцевальная группа ансамбля песни и пляски Балтийского флота. Вечер открылся построением…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области завершился Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики», посвящённый 80-летию области. Кульминацией стала программа 4 июля на стадионе «Балтика», где выступили ведущие военные оркестры России, сводный фестивальный оркестр, солисты филармонии и танцевальная группа ансамбля песни и пляски Балтийского флота.

Вечер открылся построением сводного оркестра из 250 музыкантов и исполнением гимна России. Дефиле оркестров стало одним из самых ярких моментов. Центральный военный оркестр Минобороны, оркестры Ленинградского, Московского военных округов и штаба Балтийского флота подарили зрителям эффектное сценическое действо.

Художественный руководитель фестиваля, главный военный дирижёр Тимофей Маякин поблагодарил правительство области и филармонию за поддержку: «Всё задуманное получилось, а аплодисменты публики подтвердили: фестиваль нужен, и у него есть будущее».

За четыре дня (со 2 по 5 июля) концерты прошли в Правдинске, Гвардейске, Советске, Черняховске, Балтийске, Светлогорске, Калининграде и Светлом. Директор филармонии Виктор Бобков отметил: «По самым скромным подсчётам, зрителями фестиваля стали более 12 тысяч человек из разных городов области и всей России. Только в первый день на трёх площадках собралось почти 5 тысяч слушателей».

Бобков подчеркнул роль военной музыки в воспитании патриотических традиций: «Это ощущение гордости за нашу Родину, за наши доблестные Вооружённые силы».

Фестиваль организован филармонией при поддержке правительства и минкультуры региона.

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