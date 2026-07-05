В Калининграде завершился первый фестиваль военных оркестров «Фанфары Балтики»

За четыре дня (со 2 по 5 июля) концерты прошли в Правдинске, Гвардейске, Советске, Черняховске, Балтийске, Светлогорске, Калининграде и Светлом. Директор филармонии Виктор Бобков отметил: «По самым скромным подсчётам, зрителями фестиваля стали более 12 тысяч человек из разных городов области и всей России. Только в первый день на трёх площадках собралось почти 5 тысяч слушателей».