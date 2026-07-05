МЧС: В Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливни и усиление ветра

МЧС предупреждает о грозе, ливне и усилении ветра в Калининградской области. Ухудшение погоды ожидается днём в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза. Смещение с юго-запада на восток. Сейчас гроза в Калининграде. Во время грозы ожидаются ливневые дожди, порывы ветра 12−14 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.
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