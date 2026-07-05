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Белорусы смогут напрямую летать в еще один крупный город России

Беларусь и еще один крупный город России впервые связал первый прямой авиарейс.

Источник: Комсомольская правда

Между Минском и Нижним Новгородом запущен первый прямой авиарейс, сообщили в Национальном аэропорту «Минск».

Так, с 5 июля стартовало регулярное авиасообщение между Минском и Нижним Новгородом. Полетную программу выполняет российская авиакомпания «Аэрофлот».

Речь идет о выполнении рейсов трижды в неделю во вторник, пятницу и воскресенье. Подробное расписание и актуальные цены на билеты — на сайте авиакомпании.

Между тем названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира.

А еще Белстат назвал самый пьющий регион Беларуси.

Еще мы писали, что новые штрафы, связанные с перевозкой детей, стали действовать в Беларуси.

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