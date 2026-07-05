Белорусы смогут напрямую летать в еще один крупный город России

Между Минском и Нижним Новгородом запущен первый прямой авиарейс, сообщили в Национальном аэропорту «Минск».
Так, с 5 июля стартовало регулярное авиасообщение между Минском и Нижним Новгородом. Полетную программу выполняет российская авиакомпания «Аэрофлот».
Речь идет о выполнении рейсов трижды в неделю во вторник, пятницу и воскресенье. Подробное расписание и актуальные цены на билеты — на сайте авиакомпании.
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