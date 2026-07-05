В Костромской области благоустроят 28 общественных территорий в 2027 году

Всего на голосование в Костромской области было вынесено 62 территории, включая 8 дизайн‑проектов. Участие в выборе пространств приняли более 86 тысяч человек, это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. По результатам голосования в Костроме лидером стал проект реконструкции пляжной зоны на реке Костроме вдоль Речного проспекта. Этот проект поддержали более 9,5 тысячи горожан.