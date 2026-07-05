В Костромской области благоустроят 28 общественных территорий в 2027 году

Итоги участия в VI Всероссийском онлайн‑голосовании по выбору объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня, подвели в Костромской области. В 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут 28 общественных территорий, сообщили в региональном департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов.
Всего на голосование в Костромской области было вынесено 62 территории, включая 8 дизайн‑проектов. Участие в выборе пространств приняли более 86 тысяч человек, это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. По результатам голосования в Костроме лидером стал проект реконструкции пляжной зоны на реке Костроме вдоль Речного проспекта. Этот проект поддержали более 9,5 тысячи горожан.
В Буйском округе жители выбрали благоустройство сквера в поселке Чистые Боры. В Кадые проголосовали за второй этап проекта развития центрального парка. В Костромском районе победил проект благоустройства территории вокруг пруда в зоне отдыха и вдохновения деревни Кузьмищи, а в Макарьевском районе проголосовали за обновление пешеходной зоны на площади Революции.
В Павино жители проголосовали за обустройство пруда в центре села. В городе Солигалич будет проведено благоустройство пешеходной зоны на Красной площади. Жители Сусанинского округа поддержали третий этап благоустройства сквера ветеранов. Также в списке проектов, которые планируется реализовать в следующем году — игровая площадка в поселке Шекшема Шарьинского района и пешеходная зона на улице Октябрьской в Шарье.
Отметим, что за последние годы в регионе благоустроено более 600 дворов и 170 общественных территорий, что позволило улучшить условия жизни для 400 тысяч жителей Костромской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.