Скорректировали движение по Московскому проспекту в Воронеже

С 16:00 5 июля скорректировано движение на участке Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за аварийных работ, которые будет проводить «РВК-Воронеж», для автомобилистов закрыт проезд из центра к Памятнику Славы по двум полосам — крайней левой и средней. До окончания работ движение транспорта — общественного и личного — будет осуществляться по крайней правой (выделенной) полосе.
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