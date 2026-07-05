«Восточный экспресс» увёз Хабаровский музтеатр в финал 100-го сезона

Хабаровский краевой академический музыкальный театр завершает юбилейный, 100-й сезон премьерой мистического музыкального детектива «Восточный экспресс». Первый показ прошёл 3 июля на сцене ОДОРА, сообщили в Хабаровском музыкальном театре.
Постановка создана по мотивам романа Агаты Кристи и переносит зрителей в поезд Стамбул — Кале, застрявший в снежном заносе. В одном из вагонов убит богатый негоциант, а знаменитому Эркюлю Пуаро предстоит распутать дело, где подозрение падает почти на каждого пассажира.
Спектакль объединил атмосферу классического детектива, театральный поп-рок, элементы оперы и мюзикла. Над постановкой работала большая команда: режиссёром и автором либретто стала заслуженная артистка России Наталья Индейкина, музыку написал лауреат оперной премии «Онегин» Виктор Высоцкий, стихи — Эдуард Гайдай.
Роль Пуаро исполняют заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края Денис Желтоухов и артист-вокалист Никита Рыкунов. Образ Рэтчетта воплотили заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов и артист-вокалист Дмитрий Злобин.
«Это наш финальный, по-настоящему захватывающий подарок зрителям в честь 100-го, юбилейного театрального сезона», — отметил художественный руководитель театра Никита Туранов.
Масштаб премьеры виден и за кулисами: только пошивочный участок подготовил для спектакля больше 450 деталей костюмов, а количество реквизита в театре называют почти невозможным для подсчёта. После премьерных показов 3, 4 и 5 июля «Восточный экспресс» вернётся к зрителям уже в новом, 101-м сезоне — показы запланированы на 18 и 19 сентября.