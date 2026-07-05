«Восточный экспресс» увёз Хабаровский музтеатр в финал 100-го сезона

Масштаб премьеры виден и за кулисами: только пошивочный участок подготовил для спектакля больше 450 деталей костюмов, а количество реквизита в театре называют почти невозможным для подсчёта. После премьерных показов 3, 4 и 5 июля «Восточный экспресс» вернётся к зрителям уже в новом, 101-м сезоне — показы запланированы на 18 и 19 сентября.