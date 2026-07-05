Планы есть, денег нет: на больнице Святой Елизавете хотят восстановить историческую кровлю

«У нас есть проект. Вернее, даже не проект, а эскиз того, что бы мы хотели сделать, — сообщил представитель администрации здания. — Я пока не знаю, сколько нам на это времени и денег понадобится, но задача такая перед нами стоит. Начинали мы с коммуникаций: электричество, вода, отопление. Потом мы перешли к косметическому ремонту, а сейчас идет реставрация немецких элементов. Проект держится на энтузиазме, но мы получаем поддержку».