Планы есть, денег нет: на больнице Святой Елизавете хотят восстановить историческую кровлю

В Калининграде на здание бывшей больницы Святой Елизаветы (ул. Кирпичная, д. 7) планируют вернуть историческую кровлю. Об этих планах «Новому Калининграду» сообщил администратор объекта.
«У нас есть проект. Вернее, даже не проект, а эскиз того, что бы мы хотели сделать, — сообщил представитель администрации здания. — Я пока не знаю, сколько нам на это времени и денег понадобится, но задача такая перед нами стоит. Начинали мы с коммуникаций: электричество, вода, отопление. Потом мы перешли к косметическому ремонту, а сейчас идет реставрация немецких элементов. Проект держится на энтузиазме, но мы получаем поддержку».
Администратор объекта отметил, что из-за того, что по периметру здание бывшей больницы застроено панельными домами, люди, которые приходят на экскурсии, получают вау-эффект.
Руководитель компании «Мироздание» Михаил Тимошенко (его компания проводит работы по реставрации) также подтвердил, что знаком с планами по восстановлению кровли, однако добавил, что говорить об этом пока рано.
«Пока мы занимаемся восстановлением исторического вида фасада храма, который находится внутри комплекса», — уточнил Тимошенко.
Напомним, что ранее «Новый Калининград» сообщал, что в здании бывшей больницы Святой Елизаветы во время реставрации были обнаружены два замурованных витражных окна хорошей сохранности.