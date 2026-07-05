Более 19,7 тыс. учащихся завершают среднее профессиональное образование в Нижегородской области

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что в регионе проходят торжественные выпускные в колледжах и техникумах.
В 2026 году стены средних профессиональных учреждений покинут более 19,7 тыс. выпускников; почти 13,9 тыс. из них уже трудоустроены, более 1,3 тыс. продолжат обучение в вузах области, а часть молодых специалистов призывается на воинскую службу с сохранением рабочих мест после возвращения.
По мнению министра, учёба в нижегородских колледжах и техникумах — это не просто три‑четыре года за партой. Студенты активно участвуют в чемпионатном движении «Профессионалы» и престижных олимпиадах, что даёт им мощный рывок в профессиональном становлении; у них насыщённая студенческая жизнь — сотни ярких мероприятий от сборов гуманитарной помощи до громких побед в студвесне; обучение включает сотни часов теории и практики по самым востребованным на рынке специальностям, в том числе по программам федерального проекта «Профессионалитет»; а демонстрационные экзамены позволяют студентам подтвердить свой уровень перед будущими работодателями. Все эти составляющие объединяют систему среднего профессионального образования Нижегородской области.
В регионе сегодня работают 73 учреждения СПО, где обучаются почти 65 тыс. студентов. Пучков поблагодарил преподавателей и родителей за поддержку и пожелал выпускникам больших побед в профессиональной и взрослой жизни.
«Мы благодарим всех преподавателей техникумов и колледжей за их самоотверженный труд, родителей — за терпение и поддержку, а самих выпускников — за рвение, старания и веру в свои силы! Желаем всем выпускникам больших побед во взрослой жизни!» — заявил министр.
Ранее сообщалось, что 197 нижегородских выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ в 2026 году.