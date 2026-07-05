Более 19,7 тыс. учащихся завершают среднее профессиональное образование в Нижегородской области

По мнению министра, учёба в нижегородских колледжах и техникумах — это не просто три‑четыре года за партой. Студенты активно участвуют в чемпионатном движении «Профессионалы» и престижных олимпиадах, что даёт им мощный рывок в профессиональном становлении; у них насыщённая студенческая жизнь — сотни ярких мероприятий от сборов гуманитарной помощи до громких побед в студвесне; обучение включает сотни часов теории и практики по самым востребованным на рынке специальностям, в том числе по программам федерального проекта «Профессионалитет»; а демонстрационные экзамены позволяют студентам подтвердить свой уровень перед будущими работодателями. Все эти составляющие объединяют систему среднего профессионального образования Нижегородской области.