В Беларуси поднимется сильный ветер и похолодает до +9 из-за воздуха с Балтийского моря 6 июля

В Беларуси прохладная погода сохранится после длинных выходных, передает pogoda.by.
По данным Белгдиромета, 6 июля погоду в Беларуси будут определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, которые смещаются с акватории Балтийского моря.
В течение суток будет облачно с прояснениями. Большую часть страны затянут облака, пройдут кратковременные дожди, а местами грозы. Ветер будет порывистым юго-западного и западного направлений. Днем в отдельных районах ожидается сильный порывистый вечер.
Ночью понедельника температуры будут от +9 до +15 градусов, а днем воздух прогреется от +17 до +23.
Ранее белорусский синоптик Рябов сказал дождях и грозах на неделе с 6 по 12 июля: «Грозы, ливни, долгожданная прохлада».
Тем временем белорусы смогут напрямую летать в еще один крупный город России.
Между тем названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира.
А еще Белстат назвал самый пьющий регион Беларуси.