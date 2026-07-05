Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси поднимется сильный ветер и похолодает до +9 из-за воздуха с Балтийского моря 6 июля

Белгидромет предупредил белорусов о сильном ветре и прохладе с Балтики 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси прохладная погода сохранится после длинных выходных, передает pogoda.by.

По данным Белгдиромета, 6 июля погоду в Беларуси будут определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, которые смещаются с акватории Балтийского моря.

В течение суток будет облачно с прояснениями. Большую часть страны затянут облака, пройдут кратковременные дожди, а местами грозы. Ветер будет порывистым юго-западного и западного направлений. Днем в отдельных районах ожидается сильный порывистый вечер.

Ночью понедельника температуры будут от +9 до +15 градусов, а днем воздух прогреется от +17 до +23.

Ранее белорусский синоптик Рябов сказал дождях и грозах на неделе с 6 по 12 июля: «Грозы, ливни, долгожданная прохлада».

Тем временем белорусы смогут напрямую летать в еще один крупный город России.

Между тем названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира.

А еще Белстат назвал самый пьющий регион Беларуси.