Ульчский район принял «Знамя спорта» и собрал больше 120 участников

В церемонии участвовали глава Ульчского района Денис Куреня, лауреат губернаторской премии в области молодёжной политики Дмитрий Иванников и старейший участник местных спортивных состязаний Валентин Крылов. Для района передача знамени стала не просто формальностью, а знаком того, что спорт и культура остаются общей точкой сбора для разных поколений.