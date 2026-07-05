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Ульчский район принял «Знамя спорта» и собрал больше 120 участников

Эстафета проходит в русле президентской госпрограммы «Спорт России» и совпала с Годом единства народов России, поэтому в Богородском спортивная часть праздника соединилась с культурной программой.

В Ульчский район пришла краевая эстафета «Знамя спорта». Символ Года спорта передали в селе Богородское во время открытия 52-го районного фестиваля народного творчества «Таланты земли Ульчской!» и спартакиады «Азарт! Здоровье! Отдых!».

Год спорта в Хабаровском крае объявлен губернатором Дмитрием Демешиным. Эстафета проходит в русле президентской госпрограммы «Спорт России» и совпала с Годом единства народов России, поэтому в Богородском спортивная часть праздника соединилась с культурной программой.

В церемонии участвовали глава Ульчского района Денис Куреня, лауреат губернаторской премии в области молодёжной политики Дмитрий Иванников и старейший участник местных спортивных состязаний Валентин Крылов. Для района передача знамени стала не просто формальностью, а знаком того, что спорт и культура остаются общей точкой сбора для разных поколений.

В спартакиаде выступают больше 120 спортсменов из Богородского, Мариинского, Больших Санников, Булавы, Де-Кастри и Циммермановки. К ним присоединилась команда Николаевского района. Участники соревнуются в волейболе, баскетболе 3×3, дартсе, армрестлинге, перетягивании каната, стрельбе из лука и вольной борьбе.

«Знамя спорта» пробудет в Ульчском районе до 10 июля. После этого его передадут в район имени Полины Осипенко, где эстафету продолжат новые соревнования и спортивные мероприятия.

Краевая эстафета стартовала 25 января в Хабаровске на матче волейбольной команды «Амурские тигрицы-ДВГАФК». За год символ спортивного движения должен пройти все муниципалитеты Хабаровского края, а в каждом районе будут проводить тематические декады, соревнования, мастер-классы и показательные выступления.