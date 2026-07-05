Редкую краснокнижную цаплю обнаружили в Балахнинском округе

В Балахнинском городском округе охотинспектор заметил на берегу водоема серую цаплю, занесенную в Красную книгу Нижегородской области. По результатам осмотра птица чувствует себя хорошо. Об этом сообщает минлесхоз региона.
Как рассказали в ведомстве, во время обхода территории специалист увидел крупного пернатого. Соблюдая необходимую дистанцию, охотинспектор провел визуальный осмотр. У цапли не выявили видимых повреждений, признаков беспокойства или следов браконьерского воздействия, что свидетельствует о ее благополучном состоянии.
В минлесхозе напомнили, что серая цапля имеет III категорию статуса — «редкий вид с естественно низкой численностью». Хотя этих птиц можно встретить в разных уголках региона — у рек, на мелководьях и в заболоченных местах, — их локальные популяции остаются уязвимыми. Серьезный урон им может нанести разрушение ключевых местообитаний, например, осушение водоема или уничтожение гнездовой колонии. Именно поэтому природоохранные меры в первую очередь направлены на защиту таких территорий.
Специалисты ведомства призывают нижегородцев быть внимательными при встрече с этими птицами. К серым цаплям не стоит подходить близко: беспокойство может заставить их покинуть гнезда, что неизбежно приведет к гибели птенцов.