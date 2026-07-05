Редкую краснокнижную цаплю обнаружили в Балахнинском округе

В минлесхозе напомнили, что серая цапля имеет III категорию статуса — «редкий вид с естественно низкой численностью». Хотя этих птиц можно встретить в разных уголках региона — у рек, на мелководьях и в заболоченных местах, — их локальные популяции остаются уязвимыми. Серьезный урон им может нанести разрушение ключевых местообитаний, например, осушение водоема или уничтожение гнездовой колонии. Именно поэтому природоохранные меры в первую очередь направлены на защиту таких территорий.