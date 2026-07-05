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В Мантуровском районе Курской области капитально отремонтируют Центр досуга

Там обновят системы отопления и электроснабжения.

Здание Центра досуга в Мантуровском районе Курской области полностью обновят при поддержке нацпроекта «Семья». Контракт на выполнение работ был заключен в конце апреля 2026 года, сообщили в районной администрации.

В порядок приведут зрительный зал, отмостки и входы в учреждение, а также обновят системы отопления и электроснабжения. В настоящее время подрядная организация сконцентрирована на наружных работах. Кроме того, ведется подготовка для ремонта зрительного зала.

«Это второй этап ремонта Центра досуга. В 2021 году здание капитально ремонтировали благодаря национальному проекту “Культура”. Комфортные условия, создаваемые в очаге культуры, располагают к творческому процессу», — отметила директор муниципального казенного учреждения культуры «Мантуровский районный Центр досуга» Ирина Щелокова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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