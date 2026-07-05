Как нейросети меняют образование в России

Педагог приводит пример из своей практики: «Я читала курсовые работы, в которых не то что стиль был подозрителен… Вот один герой в повести Пушкина “Станционный смотритель” — Дмитрий Горыныч. Тут я уже заподозрила неладное. Студенты даже не перечитывают эти работы!» По мнению эксперта, такой подход вредит именно тем, что мыслительный процесс студента полностью подменяется процессом машины: чтобы написать домашнее задание или реферат, человеку больше не нужно обращаться к первоисточнику, а значит, обучающий компонент из работы исчезает.