Как нейросети меняют образование в России

Использование нейросетей для учёбы и работы стало обыденностью: сегодня школьники и студенты массово используют ChatGPT и другие ИИ-сервисы, чтобы писать рефераты, курсовые и делать домашние задания. При этом больше всего страдает русский язык и литература: ИИ пишет тексты вместо школьников, студентов и даже профессиональных литераторов. И пока одни эксперты требуют полностью запретить искусственный интеллект в образовании, другие предлагают легализовать нейросети на государственном уровне.
Как учителя вычисляют сгенерированные тексты, научился ли антиплагиат распознавать работу машины и приведёт ли развитие ИИ к отмене домашних заданий в России, разбирались «АиФ-Волгоград».
Каждая четвёртая: как ИИ пробрался в работы российских студентов.
Красноречивую статистику представил популярный сервис «Антиплагиат». Согласно исследованию компании, опубликованному «Ведомостями», только с января по сентябрь 2025 года система проверила более двух миллионов студенческих текстов — и признаки использования ИИ нашлись в 24% из них, то есть в каждой четвёртой работе. Это почти в четыре раза больше, чем двумя годами ранее. Специалисты объясняют такую динамику прежде всего ростом популярности самих нейросетей и их усиливающейся интеграцией во все сферы жизни россиян.
Впрочем, весной 2026 года у ИИ-детекторов обнаружилась и обратная сторона: обновлённые алгоритмы стали слишком агрессивными и начали принимать самостоятельно написанные тексты за сгенерированные. Студенты из разных регионов жаловались, что их не допускают к защите дипломов и курсовых из-за ложных срабатываний, а в «Антиплагиате» пообещали защищать добросовестных авторов от несправедливых обвинений.
Похожий путь сейчас проходит и медиаиндустрия. Как отмечает директор РАЭК Сергей Гребенников, журналисты уже активно передают нейросетям рутину: расшифровку аудио, написание коротких заметок и аналитику. Это освобождает время для творчества. Однако вместе с удобством приходят и риски: манипуляции фактами и появление в текстах несуществующих деталей.
«Дмитрий Горыныч» и вымышленные книги: мнение волгоградских педагогов.
Отечественные преподаватели видят в участившихся «следах» ИИ проблему. Доктор филологических наук, преподаватель Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) Елена Алещенко признаётся, что сталкивается с применением ИИ студентами «чаще, чем хотелось бы», однако подчёркивает: проблема кроется не в самой нейросети, а в способах её использования.
«ИИ — это как палка о двух концах. Например, расщепление атома — это огромное количество дешёвой энергии, и это бомба. Главная беда в том, что, как и в других важных вопросах, у использования нейросетей отсутствует золотая середина. Как инструмент — да, а вот полная замена мышления или, как пелось в недавно вышедшей песне, “Выйду замуж за ChatGPT” — большой вопрос».
Педагог приводит пример из своей практики: «Я читала курсовые работы, в которых не то что стиль был подозрителен… Вот один герой в повести Пушкина “Станционный смотритель” — Дмитрий Горыныч. Тут я уже заподозрила неладное. Студенты даже не перечитывают эти работы!» По мнению эксперта, такой подход вредит именно тем, что мыслительный процесс студента полностью подменяется процессом машины: чтобы написать домашнее задание или реферат, человеку больше не нужно обращаться к первоисточнику, а значит, обучающий компонент из работы исчезает.
Страдает и точность. По наблюдениям Алещенко, нейросети стали хитрее и реже допускают очевидные ошибки, зато научились виртуозно придумывать несуществующие источники: автор может быть реальным, а вот название книги и цитаты — чистой фантазией машины. Для гуманитарных специальностей это настоящая катастрофа. «Если любой текст тебе ИИ по щелчку сделает, теряется смысл нашего существования. По-хорошему, филологам вообще не надо использовать его для компоновки текстов, это абсурд», — считает эксперт.
В школах ситуация схожая. Учитель русского языка и литературы волгоградского лицея № 9 им. А. Н. Неверова Марина Чернова отмечает, что дети часто не осознают: ИИ — лишь инструмент, требующий перепроверки фактов. Вычислять машинный текст педагог научилась по словарному запасу.
«Мне достаточно 2−3 письменных работ, чтобы понять, на что способен ученик. И когда написанный текст вдруг начинает пестрить научными терминами и неологизмами, становится понятно — ученик увлёкся копированием», — рассказывает Чернова. В таких случаях она выводит фрагмент работы на экран, не называя автора, и прямо на уроке прогоняет текст через поисковики. Дети сразу видят результат: работа не принимается, а за пересдачу высокий балл уже не ставят.
Запретить или научить.
Образовательные учреждения в разных странах выбирают разные модели поведения. Одни запрещают сдавать работы, созданные с помощью ИИ, другие пытаются встроить его в учебный процесс и ограничить использование понятными правилами. Единого ответа пока нет: для кого-то ИИ — угроза засилья подделок и «галлюцинаций» нейросети, для других — инструмент, который нужно освоить, а не игнорировать.
В России склоняются к «мягкому контролю». Так, ещё несколько лет назад Московский городской педагогический университет (МГПУ) официально разрешил студентам использовать ИИ при написании дипломов, о чём сообщал РБК. Ректор вуза Игорь Реморенко пояснял: «Запретить — самый простой способ, но вряд ли действенный. Лучше научиться грамотно использовать этот инструмент уже в вузе». Этому предшествовала громкая история студента РГГУ Александра Жадана, который написал диплом с помощью ChatGPT, успешно защитил его и получил должность «нейросетолога» в крупной компании.
На законодательном уровне также готовятся масштабные изменения. Как заявила в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Марина Ким, в школах необходимо вводить модуль ИИ-грамотности начиная с пятого класса. «Запретить детям пользоваться ИИ уже невозможно. Значит, задача школы — научить пользоваться им ответственно: фактчекингу, постановке задач, пониманию ограничений», — подчеркнула она.
С ней солидарен заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. В интервью РИА Новости он отметил, что государству пора чётко определить правила игры: «Если мы не определимся с позицией уже в средней школе, нам будет очень непросто. Противостоять использованию ИИ при написании курсовых уже нет смысла».
Весной 2026 года группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым направила в правительство законопроект, легализующий использование нейросетей в образовании. Как пояснял Нилов, технологии нельзя игнорировать или просто запрещать — их необходимо легализовать и взять под контроль. Поправки в закон «Об образовании» позволят ученикам легально пользоваться верифицированными государственными системами ИИ под контролем педагогов. На реализацию проекта планируют направить 130,1 млн рублей — деньги пойдут в том числе на создание образовательных модулей, реестров ИИ-сервисов и повышение квалификации педагогов.
Параллельно Минцифры вынесло на общественное обсуждение рамочный законопроект о государственном регулировании сфер применения ИИ — от маркировки сгенерированного контента до ответственности за вред, причинённый нейросетями. Ввести его в действие планируют с 1 сентября 2027 года, а особенности для отдельных отраслей, включая образование, закрепят в профильном законодательстве.
Отменят ли домашние задания?
Распространение ИИ поставило под сомнение и привычный формат домашних заданий. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ещё весной в беседе с ТАСС заявил о необходимости пересмотреть подход к «домашке»: по его словам, когда нейросеть за секунду решает любое упражнение, а готовые ответы можно просто списать, смысл традиционных уроков на дом стремительно теряется.
В преподавательской среде эти идеи обсуждают горячо. Елена Алещенко признаётся, что в частных беседах коллеги уже всерьёз говорят о полной отмене курсовых работ, поскольку те превратились в соревнование «кто быстрее нажмёт кнопку».
А вот школьный учитель Марина Чернова выступает против столь радикальных мер. «Я полностью уверена, что ИИ не должен заменить преподавателя и делать всё за ученика. Но домашние задания — это то поле, где ребёнок может отмониторить, насколько качественно он усвоил материал, понять, с чем завтра подойти к учителю. Невозможно образовательную деятельность оборвать звонком с урока», — резюмирует педагог.
Судя по всему, система образования входит в период долгой перестройки, считают специалисты. ИИ уже нельзя просто вычеркнуть из учебного процесса: он стал слишком доступным и слишком удобным. Поэтому главный вопрос сегодня не в том, как полностью запретить нейросети, а в том, как научить новые поколения думать самостоятельно, имея под рукой идеальную шпаргалку.
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