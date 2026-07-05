Еще одно предприятие в Тамбове повысит эффективность работы

Повышение эффективности внутренних процессов позволит «ОРЭС-Тамбов» не только улучшить работу, но и укрепить свои позиции, обеспечивая высокий уровень качества предоставляемых услуг. В рамках федерального проекта предприятие заключило соглашения с министерством экономической и инвестиционной политики Тамбовской области и региональным центром компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.