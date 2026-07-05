Еще одно предприятие в Тамбове повысит эффективность работы

Одна из ключевых электросетевых организаций Тамбовской области — «ОРЭС-Тамбов» — повысит эффективность работы по федпроекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявка предприятия успешно согласована, и в ближайшее время компания приступит к оптимизации производственных процессов, сообщили в региональном министерстве экономической и инвестиционной политики.
Повышение эффективности внутренних процессов позволит «ОРЭС-Тамбов» не только улучшить работу, но и укрепить свои позиции, обеспечивая высокий уровень качества предоставляемых услуг. В рамках федерального проекта предприятие заключило соглашения с министерством экономической и инвестиционной политики Тамбовской области и региональным центром компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.
В течение шести месяцев эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия будут внедрять инструменты бережливого производства. На пилотном потоке специалисты проведут диагностику процессов, выявят и устранят потери, а сотрудники компании пройдут обучение современным методам повышения производительности. Полученные знания и практический опыт станут основой для дальнейшего тиражирования успешных решений на другие направления деятельности предприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.