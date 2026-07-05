Отец девочки, найденной мертвой в Ачинске, не проходит подозреваемым

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Отец 5-летней девочки, пропавшей 27 июня вместе с матерью в красноярском Ачинске и найденной мертвой в воскресенье, не проходит подозреваемым по делу, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Женщина с 5-летней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины. В субботу следователи ГСУ СК возбудили дело, в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.
«Отец у нас не подозреваемый, он дал показания о том, что сначала подумал, что они ушли к бабушке, потом заподозрил неладное и заявил в полицию», — сказала собеседница агентства.
По данным ведомства, с момента пропажи женщина с ребенком были зафиксированы камерами видеонаблюдения в Ачинске и в Красноярске.