МЧС предупреждает о приближении к Калининграду грозы с ливнями

Калининградцев предупредили о приближении к городу грозы и ливневых дождей. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, гроза придет в регион в ближайшие три часа.
«Во время грозы ожидаются ливневые дожди, порывы ветра 12−14 метров в секунду», — добавили в ведомстве.
О том, что к Калининграду и западу региона приближается обширная зона ливневых дождей, сообщает и экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«Локальные ливни наблюдаются в южной, восточной, центральной частях региона, на юго-востоке области фиксировались грозовые отметки», — уточняют метеоэксперты.
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