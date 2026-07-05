Брянский завод промышленной автоматики принял участие в «Фабрике процессов»

Команда Брянского завода промышленной автоматики (БЗПА) прошла обучение на площадке «Фабрика процессов» в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Учебная площадка помогает компаниям применить инструменты бережливого производства на практике и повысить квалификацию своих сотрудников. Так, команда завода показала слаженную работу и отличный результат, собрав 10 годных деталей по итогу трех рабочих смен, а также получила прибыль и снизила себестоимость готовой продукции.
С момента начала работы в 2022 году региональную «Фабрику процессов» посетили более 700 сотрудников предприятий различных отраслей. В 2026 году обучение пройдут еще более 100 человек. Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.