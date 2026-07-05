Брянский завод промышленной автоматики принял участие в «Фабрике процессов»

С момента начала работы в 2022 году региональную «Фабрику процессов» посетили более 700 сотрудников предприятий различных отраслей. В 2026 году обучение пройдут еще более 100 человек. Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.