Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области отметят «Экватор Нового года»

Гостей ждут 11 июля в Вотчине Деда Мороза.

Источник: Национальные проекты России

Летний праздник «Экватор Нового года» состоится 11 июля в Вотчине Деда Мороза в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Вологодской области.

«“Экватор Нового года” — это ежегодное событийное мероприятие, которое дарит ощущение сказки в середине календарного года. В этот день привычные новогодние ритуалы обретают летнее настроение: вместо мандаринов гостей ждет освежающее мороженое, а вместо зимнего салюта небо озарит красочное шоу мыльных пузырей», — отметили организаторы.

Праздничная программа включает в себя пенную дискотеку «Сугробы летом!», флешмоб «Экваторная перезагрузка», игровые площадки с подарками, музыкальные выступления и дискотеку.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.