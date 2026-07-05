В Вологодской области отметят «Экватор Нового года»

Летний праздник «Экватор Нового года» состоится 11 июля в Вотчине Деда Мороза в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Вологодской области.
«“Экватор Нового года” — это ежегодное событийное мероприятие, которое дарит ощущение сказки в середине календарного года. В этот день привычные новогодние ритуалы обретают летнее настроение: вместо мандаринов гостей ждет освежающее мороженое, а вместо зимнего салюта небо озарит красочное шоу мыльных пузырей», — отметили организаторы.
Праздничная программа включает в себя пенную дискотеку «Сугробы летом!», флешмоб «Экваторная перезагрузка», игровые площадки с подарками, музыкальные выступления и дискотеку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.