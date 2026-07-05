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На Дону режим ограничения пребывания в лесах продлили до 23 июля

В Ростовской области для обеспечения пожарной безопасности запрет на посещение лесов и въезд транспортных средств на территорию лесного фонда продлили до 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области для обеспечения пожарной безопасности запрет на посещение лесов и въезд транспортных средств на территорию лесного фонда продлили до 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Отмечается, что ограничения не распространяются на лесопожарные формирования, оперативные службы, пожарные части, аварийно-спасательные формирования и патрульные группы муниципалитетов. По данным ведомства, на территории лесного фонда усилили мониторинг пожарной опасности, организовали пункты диспетчерского управления в лесничествах. Крупные лесные массивы находятся под наблюдением системы видеонаблюдения, включающей 86 камер.

Глава министерства природных ресурсов Алла Кушнарева допустила дальнейшее продление ограничений.