Руководство волгоградского СКР проведёт личные приёмы горожан в июле

Руководители следственного управления СКР по Волгоградской области в июле лично встретятся с жителями региона. Приёмы пройдут на территориях, которые обслуживают Жирновский и Светлоярский межрайонные следственные отделы.
Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, 16 июля заместитель руководителя ведомства Игорь Дьяченко примет граждан, проживающих в зоне ответственности Жирновского межрайонного следственного отдела. А 30 июля глава управления Василий Семенов выслушает жителей территорий, закреплённых за Светлоярским отделом.
На приёме можно поднять вопросы возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, пожаловаться на действия или бездействие следователей и руководителей отделов, а также обратиться по другим проблемам, требующим вмешательства руководства управления.
Записаться заранее и согласовать время можно по телефонам следственных отделов: Жирновского — 8 (844−54) 5−64−90, Светлоярского — 8 (844−77) 6−17−52.
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