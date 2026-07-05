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Руководство волгоградского СКР проведёт личные приёмы горожан в июле

В июле руководство СУ СКР по Волгоградской области проведёт личные приёмы жителей Жирновского и Светлоярского районов.

Руководители следственного управления СКР по Волгоградской области в июле лично встретятся с жителями региона. Приёмы пройдут на территориях, которые обслуживают Жирновский и Светлоярский межрайонные следственные отделы.

Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, 16 июля заместитель руководителя ведомства Игорь Дьяченко примет граждан, проживающих в зоне ответственности Жирновского межрайонного следственного отдела. А 30 июля глава управления Василий Семенов выслушает жителей территорий, закреплённых за Светлоярским отделом.

На приёме можно поднять вопросы возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, пожаловаться на действия или бездействие следователей и руководителей отделов, а также обратиться по другим проблемам, требующим вмешательства руководства управления.

Записаться заранее и согласовать время можно по телефонам следственных отделов: Жирновского — 8 (844−54) 5−64−90, Светлоярского — 8 (844−77) 6−17−52.

Ранее сообщалось о прокурорской проверке, которая обнаружила нарушения в Суровикинской колонии.