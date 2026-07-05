В Московской области в этом году построят 12 новых линий освещения

Обустройство 12 новых линий наружного освещения проведут в этом году на региональных дорогах Московской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнят в восьми городских и муниципальных округах, сообщили в минтрансе региона.
«До конца года для комфорта и безопасности водителей и пешеходов дорожники построят и подключат больше 17,5 километра новых линий освещения. Наибольший объем работ реализуют в Истре, Луховицах, Мытищах и Одинцовском округе — в этих четырех округах построят 12,6 километра линий, более 70% от общего объема программы строительства освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Так, в Истре построят более 5 км новых линий освещения на трех участках дорог: от улицы Центральной в деревне Писково до поворота на деревню Захарово, от деревни Козенки до остановки «Поворот на Захарово» и на участке через деревню Козенки до поворота на остановку «Чесноково». В Одинцовском округе более 3,2 км освещения обустроят на участке от остановки «Санаторий имени Сеченова» до поворота на улицу Лиственную территории Санаторий Поречье. В Луховицах новую линию протяженностью 2,2 км построят на улице Шоссейной в поселке Красная Пойма, а в Мытищах 2,1 км освещения появятся на Осташковском шоссе между остановками «Ульянково» и «Жостовский перекресток».
Также новые линии освещения построят в Домодедове, Серпухове, Коломне и Сергиево-Посадском округе. Ознакомиться с программой строительства освещения можно на сайте регионального минтранса. В ведомстве отметили, что в прошлом году на дорогах области построили 60 км линий освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.