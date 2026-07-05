В Московской области в этом году построят 12 новых линий освещения

Так, в Истре построят более 5 км новых линий освещения на трех участках дорог: от улицы Центральной в деревне Писково до поворота на деревню Захарово, от деревни Козенки до остановки «Поворот на Захарово» и на участке через деревню Козенки до поворота на остановку «Чесноково». В Одинцовском округе более 3,2 км освещения обустроят на участке от остановки «Санаторий имени Сеченова» до поворота на улицу Лиственную территории Санаторий Поречье. В Луховицах новую линию протяженностью 2,2 км построят на улице Шоссейной в поселке Красная Пойма, а в Мытищах 2,1 км освещения появятся на Осташковском шоссе между остановками «Ульянково» и «Жостовский перекресток».