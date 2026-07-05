С начала года почти 25 тысяч жителей Кубани оформили карту болельщика

Почти 25 тыс. жителей Краснодарского края с начала года оформили карту болельщика на портале «Госуслуги», сообщили в региональном департаменте информатизации и связи. Развитие социально значимых услуг в электронном формате проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Карта болельщика нужна для покупки билетов на матчи Российской премьер-лиги и финал Кубка России по футболу. Билеты и абонементы можно приобрести в билетных кассах или на официальных сайтах футбольных клубов. Для покупки нужно перейти на ресурс через раздел «Ближайшие матчи» в приложении «Госуслуги Карта болельщика» и указать номер карты, электронную почту или телефон, к которым она привязана.
«Жителям нашего региона на Едином портале доступно более 2 тысяч государственных услуг. Онлайн-формат значительно сокращает время на их получение: достаточно подать заявление — и результат отобразится в личном кабинете в указанный срок. Использование электронной карты болельщика позволяет считывать информацию мгновенно и делает посещение спортивных мероприятий более комфортным», — отметил руководитель департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.
В отличие от прошлых международных турниров, где Fan ID представлял собой ламинированный бейдж, сегодня карта выпускается исключительно в электронном виде. После оформления она доступна в личном кабинете на «Госуслугах» или в приложении «Госуслуги Карта болельщика» в формате QR-кода, который при входе на стадион достаточно поднести к считывателю.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.