С начала года почти 25 тысяч жителей Кубани оформили карту болельщика

Карта болельщика нужна для покупки билетов на матчи Российской премьер-лиги и финал Кубка России по футболу. Билеты и абонементы можно приобрести в билетных кассах или на официальных сайтах футбольных клубов. Для покупки нужно перейти на ресурс через раздел «Ближайшие матчи» в приложении «Госуслуги Карта болельщика» и указать номер карты, электронную почту или телефон, к которым она привязана.