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В Перми откроется студенческий трудовой проект «Парма» для будущих врачей

Более 300 учащихся колледжей и вузов будут работать в медучреждениях региона.

Источник: Национальные проекты России

Первый международный студенческий трудовой проект «Парма» для будущих врачей откроется 10 июля в Перми в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Пермского края.

До августа более 300 учащихся колледжей и вузов из 19 регионов России, Белоруссии и Киргизии будут работать более чем в 20 медицинских учреждениях края в качестве младшего и среднего медперсонала, администраторов и других специалистов. Проект поможет закрыть кадровый дефицит в период отпусков и сформирует устойчивый резерв в системе здравоохранения региона. Особенностью предстоящего сезона станет участие в проекте более 60 подростков.

Также подготовлена досуговая программа. Она включает в себя патриотические и добровольческие мероприятия, донорские акции, спортивные соревнования и творческие конкурсы, экскурсии по Перми.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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