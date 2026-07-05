В Перми откроется студенческий трудовой проект «Парма» для будущих врачей

До августа более 300 учащихся колледжей и вузов из 19 регионов России, Белоруссии и Киргизии будут работать более чем в 20 медицинских учреждениях края в качестве младшего и среднего медперсонала, администраторов и других специалистов. Проект поможет закрыть кадровый дефицит в период отпусков и сформирует устойчивый резерв в системе здравоохранения региона. Особенностью предстоящего сезона станет участие в проекте более 60 подростков.