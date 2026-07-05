В Перми откроется студенческий трудовой проект «Парма» для будущих врачей

Первый международный студенческий трудовой проект «Парма» для будущих врачей откроется 10 июля в Перми в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Пермского края.
До августа более 300 учащихся колледжей и вузов из 19 регионов России, Белоруссии и Киргизии будут работать более чем в 20 медицинских учреждениях края в качестве младшего и среднего медперсонала, администраторов и других специалистов. Проект поможет закрыть кадровый дефицит в период отпусков и сформирует устойчивый резерв в системе здравоохранения региона. Особенностью предстоящего сезона станет участие в проекте более 60 подростков.
Также подготовлена досуговая программа. Она включает в себя патриотические и добровольческие мероприятия, донорские акции, спортивные соревнования и творческие конкурсы, экскурсии по Перми.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.