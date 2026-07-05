НЦЗПД назвал реальные штрафы за «слив» данных об умерших белорусах ритуальщикам

Журналисты напомнили, что только в Минске в сфере ритуальных услуг работают сотни коммерческих структур, и потому в борьбе за заказы их представители идут на различные хитрости и на оплату за информацию о семье, где умер родственник. Кстати, о такой ситуации недавно говорила глава Совета Республики Наталья Кочанова, потребовав разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси: «Вы понимаете откуда. Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят».