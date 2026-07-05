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НЦЗПД назвал реальные штрафы за «слив» данных об умерших белорусах ритуальщикам

НЦЗПД назвал штрафы за предоставление данных об умерших белорусах ритуальному бизнесу.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель директора Национального центра защиты персональных данных Инна Леус в эфире телеканала ОНТ назвала реальные штрафы за предоставление данных об умерших белорусах ритуальщикам.

Журналисты напомнили, что только в Минске в сфере ритуальных услуг работают сотни коммерческих структур, и потому в борьбе за заказы их представители идут на различные хитрости и на оплату за информацию о семье, где умер родственник. Кстати, о такой ситуации недавно говорила глава Совета Республики Наталья Кочанова, потребовав разобраться с похоронным бизнесом в Беларуси: «Вы понимаете откуда. Там не прошло пять минут, как тебе уже звонят».

В телеэфире напомнили, что за передачу подобной информации третьим лицам можно лишиться работы и получить наказание по уголовной статью. А Инна Леус из Национального центра защиты персональных данных напомнила и о штрафе до 100 базовых величин:

«В том случае, если лицо, которое сообщило эту информацию, знает ее в силу своих служебной или профессиональной деятельности».

Кстати, не так давно НЦЗПД получил жалобу на подобный слив персональных данных, и материалы проверки уже в милиции и прокуратуре.

«После сообщения в скорую помощь о том, что родственник умер, буквально через несколько минут родственнику поступал звонок с незнакомого номера с предложением ритуальных услуг. Нами были запрошены материалы соответствующие у соответствующих структур», — рассказала Леус.

Кстати, ранее мы писали, что в Брестской области организатор похорон пошел под суд из-за того, что в штате у него были только женщины.