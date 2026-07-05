В Анапе для отдыхающих открыли 75 пляжей: бронирование выросло на треть

Экспертизу для получения разрешительных документов проходят ещё 11 пляжей. Это территории, отсыпанные новым песком, где создан слой мощностью не менее полуметра. Глава курорта Светлана Маслова ранее сообщала, что работы на побережье продолжаются планомерно. Они подходят к финальной стадии на третьем участке и активно ведутся на четвёртом. Также организован процесс боронования и двукратного просеивания песка на обновленных зонах.