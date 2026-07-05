В Анапе для отдыхающих открыли 75 пляжей: бронирование выросло на треть

Для отдыхающих в Анапе открыты 75 пляжей. Об этом 5 июля сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Уточняется, что сейчас в городе работают 1450 средств размещения, которые загружены на 71%. После завершения восстановительных работ и открытия береговых линий уровень бронирования на летний сезон увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспертизу для получения разрешительных документов проходят ещё 11 пляжей. Это территории, отсыпанные новым песком, где создан слой мощностью не менее полуметра. Глава курорта Светлана Маслова ранее сообщала, что работы на побережье продолжаются планомерно. Они подходят к финальной стадии на третьем участке и активно ведутся на четвёртом. Также организован процесс боронования и двукратного просеивания песка на обновленных зонах.